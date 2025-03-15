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Osimhen'den kariyerinin 6'ncı üçlemesi

Osimhen'den kariyerinin 6'ncı üçlemesi

14:0115/03/2025, Saturday
DHA
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Victor Osimhen
Victor Osimhen

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig’de Antalyaspor’u 4-0 yendikleri maçta hat-trick yaparken, kariyerinin de 6'ncı üçlemesine imza attı.

Sezon başında Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki golcü, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla Galatasaray'da 30'uncu resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 30, 45 3 ve 52'nci dakikalarında golle buluşan Osimhen, Süper Lig'deki 22'nci maçında 20 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, bu sezon gol sayısını 26'ya çıkardı.


Sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 3 gol atan Osimhen, kariyerinin de 6'ncı üçlemesine ulaştı. Daha önce Nijerya Milli Takımı'nda ve Napoli formalarıyla 5 kez bu başarıyı elde eden yıldız oyuncu, Galatasaray’da da 6'ncı hat-trickine imza attı.


Victor Osimhen, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada da, "Bu formayla ilk defa hat-trick yaptım. Daha fazlasının geleceğine inanıyorum ama en önemli hedefimiz 5'inci yıldızı takmak" ifadelerini kullandı.



#Galatasaray
#Osimhen
#Süper Lig

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