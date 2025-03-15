Osimhen'den kariyerinin 6'ncı üçlemesi

Sezon başında Napoli'den kiralanan 26 yaşındaki golcü, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Antalyaspor maçıyla Galatasaray'da 30'uncu resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 30, 45 3 ve 52'nci dakikalarında golle buluşan Osimhen, Süper Lig'deki 22'nci maçında 20 gole ulaştı. UEFA Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 golü bulunan Nijeryalı oyuncu, bu sezon gol sayısını 26'ya çıkardı.





Sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir maçta 3 gol atan Osimhen, kariyerinin de 6'ncı üçlemesine ulaştı. Daha önce Nijerya Milli Takımı'nda ve Napoli formalarıyla 5 kez bu başarıyı elde eden yıldız oyuncu, Galatasaray’da da 6'ncı hat-trickine imza attı.





Victor Osimhen, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada da, "Bu formayla ilk defa hat-trick yaptım. Daha fazlasının geleceğine inanıyorum ama en önemli hedefimiz 5'inci yıldızı takmak" ifadelerini kullandı.







