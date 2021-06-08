Spor Osman Nuri Kabaktepe dostluk maçında sahaya çıktı
FUTBOL FUTBOL

Osman Nuri Kabaktepe dostluk maçında sahaya çıktı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe medya, siyaset, spor ve kültür-sanat camiasının önde gelen isimleriyle dostluk maçında karşı karşıya geldi. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Kabaktepe, "Hep rekabetler sahada kalsın, beraber kucaklaştığımız, tüm farklılıkları takımlarınızın rengi olarak sahada bırakabildiğimiz, toplumun her alanında birlikte yaşayabildiğimiz bir hayat temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Osman Nuri Kabaktepe dostluk maçında sahaya çıktı
Dostluk maçında Osman Nuri Kabaktepe'ye AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut ile aralarında Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan, Adem Metan, Kenan Kıran ve Serdar Tuncer'in de bulunduğu medya mensupları eşlik etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle halı sahalar yeniden açılırken, sosyal medya üzerinden yapılan müsabaka teklifini kabul eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve tanıdık birçok isim İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi futbol sahasında bir araya geldi.

Eski FIFA kokartlı hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın düdük çaldığı maçta Kabaktepe'ye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, aralarında Ersin Çelik, İsmail Kılıçarslan, Adem Metan, Kenan Kıran, Serdar Tuncer'in de bulunduğu medya mensupları eşlik etti.

  • Kabaktepe'nin forma giydiği "Ünsüz Mamüller" isimli takım, gazetecilerin ağırlıkta olduğu "Ünlü Mamüller" adlı takımı mağlup etti.

AA

Yedek kulübesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kabaktepe, maçın, salgın yasaklarının kalktığı bir dönemde normal hayata dönüşün bir simgesi olduğunu söyledi.

Bundan sonra geriye değil, ileriye doğru normalleşmenin olmasını temenni eden Kabaktepe, şu değerlendirmede bulundu:

"Teknik direktörümüz kondisyonumuzu tam hazırlayamadığı için ilk yarı 10 dakika oyunda kalabildik. Takımımıza faydalı olmaya çalıştık ama takımımıza mı rakibe mi daha faydalı olduk bilemiyorum. Hem birleştirici ve geliştirici etkileri noktasında pozisyonuna da vurgu yapmak istedik. Özellikle Adem Metan kardeşimizin hem bu futbol maçı vesilesiyle farkındalığa, birlik ve beraberliğe katkısından dolayı da tüm katılan gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hep rekabetler sahada kalsın, beraber kucaklaştığımız, tüm farklılıkları takımlarınızın rengi olarak sahada bırakabildiğimiz, toplumun her alanında birlikte yaşayabildiğimiz bir hayat temenni ediyorum."

DHA

AK Parti İstanbul Gençlik Kolları üyelerinin de tribünden izlediği maç sonunda oyunculara ve izleyenlere yiyecek ve içecek ikram edildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul 25 yıldır böyle bir beceriksizlikle karşılaşmadı

Osman Nuri Kabaktepe Çamlıca Kulesi'ndeki ücretler hakkında konuştu: İlgili kurumlarla görüşeceğiz
GÜNDEM
Osman Nuri Kabaktepe Çamlıca Kulesi'ndeki ücretler hakkında konuştu: İlgili kurumlarla görüşeceğiz

Abone Ol Google News
Geceler daha aydınlık olacak

Geceler daha aydınlık olacak

Amasra-1 kuyusundan çıkan doğal gaz enerjiye dönüştü.
Rekabetler sahada kalsın

Rekabetler sahada kalsın

​Osman Nuri Kabaktepe dostluk maçında sahaya çıktı.
HDPli Sancardan ayrı aday isteyen Akşenere gözdağı: Şimdiden uyarıyoruz kimse HDPyi yok sayma gafletine kapılmasın

​Sağlık Bakanlığı son yirmi dört saati açıkladı.

On günde 625 bin liralık vurgun

On günde 625 bin liralık vurgun

Dört inşaat işçisi ​ATM'deki yazılım açığını buldu.

​AK Parti, müsilajla ilgili kritik önerge verdi.
Dünya yıldızı Trabzonspor'da

Dünya yıldızı Trabzonspor'da

Trabzonspor için sözleşmesini feshetti.

Müzisyen film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olabilir.

​Dünyanın gözü önünde 8 binden fazla kişiyi katletmişti.

​Bir askerimiz şehit oldu 3 kişi hayatını kaybetti.

​Bakan Koca vaka haritasını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.