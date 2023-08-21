Osman Özköylü: Maça çıkmayın dediler

Beşiktaş'ın maça yorgun çıktığını dile getiren Özköylü,

"Normal şartlarda her zaman topa sahip olan bir oyun yapımız var. Hazır olmayan oyuncularımızdan dolayı istediğimiz kurguyu uygulayamıyoruz. Bazı oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var. Beşiktaş yorgundu. İlk yarıda baskılı olacaklarını biliyorduk. Daha dikkatli olup, koşucu oyuncularla oynamaya çalıştık, büyük oranda başarılı olduk." d