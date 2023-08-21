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Spor

Osman Özköylü: Maça çıkmayın dediler

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Pendikspor'da teknik direktör Osman Özköylü maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

00:48 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Osman Özköylü

Osman Özköylü

Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Beşiktaş Park'ta oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.


Karşılaşma sonrası Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü açıklamalarda bulundu.


"İlk yarıda baskılı olacaklarını biliyorduk"

Beşiktaş'ın maça yorgun çıktığını dile getiren Özköylü,
"Normal şartlarda her zaman topa sahip olan bir oyun yapımız var. Hazır olmayan oyuncularımızdan dolayı istediğimiz kurguyu uygulayamıyoruz. Bazı oyuncularımızın biraz daha zamana ihtiyacı var. Beşiktaş yorgundu. İlk yarıda baskılı olacaklarını biliyorduk. Daha dikkatli olup, koşucu oyuncularla oynamaya çalıştık, büyük oranda başarılı olduk." d
edi.


"Daha etkili ataklar yaptık"

İkinci yarı Beşiktaş'ın yorulacağını bildiklerini ifade eden Özköylü,
"Bu kadar yıldızı olan bir takıma pozisyon verebiliyorsunuz. Çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarı kolay top kaybettik. İkinci yarı Beşiktaş'ın yorulup, oyundan düşmesiyle daha etkili olduk. Daha etkili ataklar yaptık, son dakikalarda olsa da penaltıdan golü bulduk. Oyunculara maçtan önce bugün bizi ileriye taşıyacak bir oyun oynamamamız gerektiğini söylemiştim. "
dedi.


"Puan almak özgüvenimizi artırdı"
Milli maç arasına kadar iyi puan toplamak istediklerini ifade eden Özköylü, "
Beşiktaş gibi bir takımdan bu seyircinin önünde puan almak özgüvenimizi artırdı. Oyuncular birbirini tanıyacak, sistem oturacak ve bundan sonraki süreç çok daha iyi olacak. Milli maç arasına kadar alacağımız puanlar çok değerli. Sonra sistemin oturacağını düşünüyorum." dedi.


''Maça çıkmayın dediler''

Maç hakkında Osman Özköylü, '
' Çok insan 'Beşiktaş maçına çıkmayın. 3-0 bitsin. Ezilmeyin' dedi. Bizim komik duruma düşeceğimize, arena gladyatörlerin önüne atılmış bir tavşan yavrusu gibi olacağımızı düşünen herkese bu oyun, alınan puan hediyemiz olsun.'' dedi.


#Osman Özköylü
#Pendikspor
#Süper Lig
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