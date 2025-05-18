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Ozan Bayram'dan Türkiye rekoru

Ozan Bayram'dan Türkiye rekoru

15:5018/05/2025, Pazar
AA
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Ozan Bayram genel sıralamada 27'nci oldu.
Ozan Bayram genel sıralamada 27'nci oldu.

Milli atlet Ozan Bayram, Çekya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası'nda 2.42.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun açıklamasına göre Avrupa Atletizm Birliğinin (EA) Podebrady kentinde organize ettiği şampiyonada 35 kilometre kategorisinde Türkiye'yi Ozan Bayram ve Kader Güvenç temsil etti.


Milli atlet Ozan Bayram 2.42.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarken genel sıralamada 27'nci oldu.



Kadınlar kategorisinde yarışan Kader Güvenç ise 14. kilometrede diskalifiye olarak yarış dışı kaldı. Organizasyonda İtalyan sporcu Massimo Stano 2.20.43'lük derecesiyle dünya rekoru kırdı.


Kadınlar 20 yaş altı kategorisinde yarışan milli sporcular Şerife Berra Güven 48.04'lük derecesiyle 13'üncü, İpek Özkavlak 48.52'lik derecesiyle 16'ncı, Feyza Sağdıç 50.01'lik derecesiyle 21'inci sırayı aldı.


Türkiye takımlarda İspanya, Fransa ve İtalya'nın ardından 4'üncü oldu.







#Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası
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