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Ozan Kabak Almanya'da kalıyor

Sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak'ın Bayer Leverkusen'a transfer olacağı iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak Almanyada kalıyor
Transfermarkt verilerine göre Ozan Kabak'ın güncel bonservis değeri 25 milyon euro

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın yeni takımı belli olmak üzere. Geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da kiralık olarak geçiren Ozan Kabak, daha sonra Schalke 04'e geri dönmüştü.

Bundesliga 2'ye düşen Alman ekibinden ayrılacak olan Ozan için, Avrupa'dan birçok teklif var. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 21 yaşındaki futbolcu için Bayer Leverkusen devrede. Alman ekibi hem Schalke'yi hem de Ozan Kabak'ı ikna etmek için görüşmelere başladı.

  • Liverpool'da 13 karşılaşmada görev yapan milli futbolcu, bin 124 dakika sahada kaldı. Ozan Kabak'ın Schalke 04 ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti.
Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti.

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