Ozan Tufan: Crystal Palace'a transfer oluyordum ama Sörloth geldi
Ozan Tufan: Crystal Palace'a transfer oluyordum ama Sörloth geldi
Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Ozan Tufan, kariyeriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce kimsenin bilmediği bir transfer ayrıntısını paylaşan 25 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da kapısından döndüğü takımı açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki başarılı orta sahası Ozan Tufan, Avrupa'da kalıcı bir şekilde oynamak istediğini söyledi. Daha öncede teklifler aldığını belirten milli oyuncu, hatta Crystal Palace'ın kapısından döndüğünü belirtti.
"Avrupa'da kalıcı olmalıyım"
Goal'e konuşan Ozan Tufan, kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tufan, "Yaşım 25, aslında bir futbolcu için genç diyemeyiz. Ancak şunu söyleyebiliriz, 25 yıla birçok pozitif istatistik sığdırabildim çok şükür. 55’e yakın Milli formayı giydim, yaşadığım birçok düşüş döneminden pes etmeden güçlenerek çıktım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Her Türk oyuncunun kariyer planında Avrupa vardır ancak doğru şartlarda gitmek istedim hep. Benim amacım Avrupa’da bir gözüküp geri gelmekten ziyade, oralarda uzunca süreler kalabilmekti" ifadelerini kullandı.
"Erol Bulut'un bendeki etkisi büyük"
Performansının yükselişinden Erol Bulut'un etkisinin olduğunu belirten Ozan Tufan, "Hocamın bana özel bir rol vermesi, daha iyi hissettiriyor. Biz futbolcular olarak denetlenmeyi, yaptığımız işin görülmesini, gözlemlenmesini isteriz. Bu anlamda hocamın benim farklı alanlarda da performans gösterebileceğimi düşünmesi benim açımdan çok değerli bir durum. Ben de buna uygun olarak bana verilen direktifleri maç saatine kadar kafamda oynamış oluyorum. Performansımın yükselmesinde tabii ki hocamın bu tip yönlendirmelerinin etkisi çok büyük " dedi.
"Crystal Palace uçak biletlerimizi bile gönderdi"
Daha önce Crystal Palace ile anlaştığını söyleyen milli oyuncu, "Bu bağlamda bundan birkaç yıl önce Crystal Palace benimle çok ciddi bir şekilde ilgilendi ve imza aşamasına geldik. Uçak biletlerimize kadar gönderildi, tam gideceğimiz günün öncesindeki bir maçta Crystal Palace’ta Sako sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim transferim gerçekleşmedi. Benim yerime Sörloth’u aldılar" ifadelerini kullandı.
"Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeden önce Bayer Leverkusen ile görüştük"
Birçok kulübün kendisine teklifte bulunduğunu belirten Ozan Tufan, "Fenerbahçe’yle sözleşme yenilemeden önce Bayer Leverkusen ile konuşmalar oldu. Birçok kulüp durumunuzu soruyor ancak sizin öncelikleriniz önemli burada. Transfer meselesi, üzerine atlanacak, acil karar verilecek bir konu değil bana göre" dedi.
"Fenerbahçe'de çok mutluyum"
Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Benim kulübüm Fenerbahçe, burada önüme bir plan konuluyor ve bu plan beni tatmin ediyor, sonra da burayla sözleşme yeniliyorum. Bu transfer döneminde de ilgilenenler oldu, Rus kulüpleri özellikle. Ancak Fenerbahçe’de şu an çok mutluyum ve tek bir konuya kanalize olmuş durumdayız: Şampiyonluk" ifadelerini kullandı.
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