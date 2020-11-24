​Ozan Tufan: Crystal Palace'a transfer oluyordum ama Sörloth geldi

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki başarılı orta sahası Ozan Tufan, Avrupa'da kalıcı bir şekilde oynamak istediğini söyledi. Daha öncede teklifler aldığını belirten milli oyuncu, hatta Crystal Palace'ın kapısından döndüğünü belirtti.

"Avrupa'da kalıcı olmalıyım"

Goal'e konuşan Ozan Tufan, kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tufan, "Yaşım 25, aslında bir futbolcu için genç diyemeyiz. Ancak şunu söyleyebiliriz, 25 yıla birçok pozitif istatistik sığdırabildim çok şükür. 55’e yakın Milli formayı giydim, yaşadığım birçok düşüş döneminden pes etmeden güçlenerek çıktım. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Her Türk oyuncunun kariyer planında Avrupa vardır ancak doğru şartlarda gitmek istedim hep. Benim amacım Avrupa’da bir gözüküp geri gelmekten ziyade, oralarda uzunca süreler kalabilmekti" ifadelerini kullandı.

"Erol Bulut'un bendeki etkisi büyük"

Performansının yükselişinden Erol Bulut'un etkisinin olduğunu belirten Ozan Tufan, "Hocamın bana özel bir rol vermesi, daha iyi hissettiriyor. Biz futbolcular olarak denetlenmeyi, yaptığımız işin görülmesini, gözlemlenmesini isteriz. Bu anlamda hocamın benim farklı alanlarda da performans gösterebileceğimi düşünmesi benim açımdan çok değerli bir durum. Ben de buna uygun olarak bana verilen direktifleri maç saatine kadar kafamda oynamış oluyorum. Performansımın yükselmesinde tabii ki hocamın bu tip yönlendirmelerinin etkisi çok büyük " dedi.

Ozan Tufan'a Premier Lig'den talip Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan’ı transfer etmek istiyor. İngiliz basınında bugün yer alan haberlere göre Palace’ın bir süredir Tufan’ı takip ettiği ve önümüzdeki aylarda izlemek için bir gözlemci göndereceği iddia edildi.24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig’de sarı-lacivertli formayla 23 müsabakada forma giyerken, 2 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

"Crystal Palace uçak biletlerimizi bile gönderdi"

Daha önce Crystal Palace ile anlaştığını söyleyen milli oyuncu, "Bu bağlamda bundan birkaç yıl önce Crystal Palace benimle çok ciddi bir şekilde ilgilendi ve imza aşamasına geldik. Uçak biletlerimize kadar gönderildi, tam gideceğimiz günün öncesindeki bir maçta Crystal Palace’ta Sako sakatlandı. Kulüp, acil olarak o bölgeye takviye yapma kararı aldı ve benim transferim gerçekleşmedi. Benim yerime Sörloth’u aldılar" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe ile sözleşme yenilemeden önce Bayer Leverkusen ile görüştük"

Birçok kulübün kendisine teklifte bulunduğunu belirten Ozan Tufan, "Fenerbahçe’yle sözleşme yenilemeden önce Bayer Leverkusen ile konuşmalar oldu. Birçok kulüp durumunuzu soruyor ancak sizin öncelikleriniz önemli burada. Transfer meselesi, üzerine atlanacak, acil karar verilecek bir konu değil bana göre" dedi.

Lyon, Trabzonspor maçında Ozan Tufan'ı izledi Hem Fenerbahçe de hem de A Milli Futbol Takımımızda gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın sayılı kulüplerinin radarına giren Ozan Tufan, gözlemcileri etkilemeye devam ediyor.Lyon, Ozan Tufan'ı transfer listesine aldıFenerbahçe’de başarılı performansıyla öne çıkan Ozan Tufan’ı Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon transfer listesine aldı. Fransız ekibinin gözlemcisi Bruno Cheyrou milli oyuncuyu Trabzonspor maçında izledi.Gözlemciden Ozan Tufan'a tam notOzan Tufan’ın performansını beğenen Bruno Cheyrou, 25 yaşındaki futbolcunun performansını da takip etmeye devam edecek. Fenerbahçe yönetimi de Ozan Tufan’ın bu sezonki performansından oldukça memnun ve şampiyonluk mücadelesinde milli oyuncunun takımdaki en önemli isimlerinden biri olacağını düşünüyor.25 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı oyuncu bu mücadelelerde 1 asist yaptı.Tümer Metin'den milli futbolcuya övgü: Ondan formayı kolay kolay alamazsınEn çok eleştirilen futbolcuların başında gelen Ozan Tufan, artık 'sahada konuşmaya' başladı.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2020

"Fenerbahçe'de çok mutluyum"

Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini söyleyen 25 yaşındaki oyuncu, "Benim kulübüm Fenerbahçe, burada önüme bir plan konuluyor ve bu plan beni tatmin ediyor, sonra da burayla sözleşme yeniliyorum. Bu transfer döneminde de ilgilenenler oldu, Rus kulüpleri özellikle. Ancak Fenerbahçe’de şu an çok mutluyum ve tek bir konuya kanalize olmuş durumdayız: Şampiyonluk" ifadelerini kullandı.