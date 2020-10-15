Tümer Metin'den milli futbolcuya övgü: Ondan formayı kolay kolay alamazsın

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren Tümer Metin, ay-yıldızlı formayla oynadığı son 3 maçta dikkati çeken bir performans ortaya koyan Ozan Tufan'a ayrı bir parantez açtı.

Ozan Tufan'ın bu sezon hem milli takım hem de Fenerbahçe'de iyi işer yaptığını belirten Metin, 25 yaşındaki futbolcudan formayı almanın zor olacağını söyledi.

"Haydi şimdi vazgeç Ozan Tufan'dan!"





TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, maçın ardından Ozan Tufan'la ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Ozan Tufan'a güvenirseniz, moralini yüksek tutarsanız, istediğinizi alırsınız. Bu yükselişinin sebebi Fenerbahçe'nin kurduğu kadro da olabilir. Sezon başında kimse 11'e yazmıyordu. Haydi şimdi vazgeç Ozan Tufan'dan! Kolay kolay alamazsın formayı Ozan'dan."





Sırbistan'ı konuk eden Ay yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.



İşte maçın özeti. pic.twitter.com/HXh2qjaWoH — TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020

Milli Takımın maçı yine nefes kesti: Telekom'da 4 gol var 1 de kırmızı kart Sırbistan karşısında ikinci yarıda 2-0 geriye düşen milli takıma, beraberliği getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan attı. Milli takım, gruptaki beşinci maçını 15 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda Rusya ile oynayacak.Maçtan dakikalar;1. dakikada orta sahada topu alan Ozan Tufan ceza sahasına girmeden pasını Kenan Karaman’a verdi. Kenan’ın ceza alanı içi sol çaprazından yaptığı vuruşu savunma araya girerek kornere gönderdi.2. dakikada Cengiz Ünder sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda pasını Hakan Çalhanoğlu’na aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği sert şutta kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.21. dakikada sol kanattan Ristic’in yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Milinkovic-Savic’in kafa vuruşunda top yerden de sekerek ağlarla buluştu. 0-146. dakikada Kolarov’un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mlenkovic’in kafa vuruşu üstten auta gitti.48. dakikada ceza alanında Filip Djuricic’in kaptırdığı topa hareketlenen Milinkovic-Savic’in Okay Yokuşlu’nun müdahalesiyle yerde kalmasının ardından hakem Kabakov, penaltı noktasını gösterdi.49. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Mitrovic’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-257. dakikada ceza yayında Kenan Karaman ile duvar pası yaparak ceza sahası içine giren Hakan Çalhanoğlu yerden vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-261. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasıyla ceza yayı sol tarafında topu önünde bulan Cengiz Ünder’in vuruşunda kaleci Dmitrovic gole izin vermedi.65. dakikada Mitrovic’in ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’un müdahalesinin ardından direğe de çarparak oyun alanına geri döndü.70. dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşu kaleci Dmitrovic sağ köşeye uzanarak çıkardı.76. dakikada Sırbistan savunmasının uzaklaştırmak istediği topta Hakan Çalhanoğlu buluştu. Hakan’ın sert şutunda top Ozan’ın önüne düştü. Altıpas üzerinde topla bulaşan Ozan, takımına berberliği getiren golü kaydetti. 2-282. dakikada Lazovic’in sağ kanattan ortasına Vlahovic kafa ile vurdu. Mert’i geçen topu Merih çizgi üzerinden son anda çıkararak tehlikeyi savurdu.86. dakikada ceza yayında topla buluşan Sergej Milinkovic-Savic’in sert şutunda Mert Günok sol köşeye uzanarak gole izin vermedi.90+1. dakikada Aleksandar Kolarov’un kullandığı frikik vuruşunda Mert topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.90+3. dakikada sağ kanattan gelişen Sırbistan atağında, Gudelj’in göğüs pasını alan Vlahovic’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top direğin dibinden auta çıktı.Türkiye-Sırbistan maç özeti;Sırbistan'ı konuk eden Ay yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.İşte maçın özeti. pic.twitter.com/HXh2qjaWoH— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020 Sırbistan ile 2 maçta 2 beraberlikA Milli Futbol Takımının, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla karşı karşıya geldiği Sırbistan ile oynadığı iki maç da beraberlikle sona erdi. Rusya'ya deplasmanda 3-1, Macaristan'a da sahasında 1-0 yenilen Sırbistan grupta topladığı 2 puanı da Türkiye karşısında elde etti.Hakan Çalhanoğlu 50. maçında golünü attıA Milli Futbol Takımının 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, ay-yıldızlı forma ile çıktığı 50. maçta golünü atmayı başardı. Sırbistan karşısında, milli takımın ilk golünü atan Hakan, ay-yıldızlı forma ile gol sayısını da 11'e yükseltti.Burak Yılmaz, Rusya maçında yokAy-yıldızı ekibin Sırbistan ile oynadığı maçta Burak Yılmaz kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü. Burak, milli takımın gelecek ay Kadıköy'de Rusya ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Tamımız, Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/OELXjwig3B— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 14, 2020