Lyon, Trabzonspor maçında Ozan Tufan'ı izledi​

Hem Fenerbahçe de hem de A Milli Futbol Takımımızda gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın sayılı kulüplerinin radarına giren Ozan Tufan, gözlemcileri etkilemeye devam ediyor.
Lyon, Ozan Tufan'ı transfer listesine aldı
Fenerbahçe’de başarılı performansıyla öne çıkan Ozan Tufan’ı Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon transfer listesine aldı. Fransız ekibinin gözlemcisi Bruno Cheyrou milli oyuncuyu Trabzonspor maçında izledi.
Gözlemciden Ozan Tufan'a tam not
Ozan Tufan’ın performansını beğenen Bruno Cheyrou, 25 yaşındaki futbolcunun performansını da takip etmeye devam edecek. Fenerbahçe yönetimi de Ozan Tufan’ın bu sezonki performansından oldukça memnun ve şampiyonluk mücadelesinde milli oyuncunun takımdaki en önemli isimlerinden biri olacağını düşünüyor.
- 25 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı oyuncu bu mücadelelerde 1 asist yaptı.
En çok eleştirilen futbolcuların başında gelen Ozan Tufan, artık 'sahada konuşmaya' başladı.
En çok eleştirilen futbolcuların başında gelen Ozan Tufan, artık 'sahada konuşmaya' başladı.— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2020
Yorum