Lyon, Trabzonspor maçında Ozan Tufan'ı izledi​

Hem Fenerbahçe de hem de A Milli Futbol Takımımızda gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın sayılı kulüplerinin radarına giren Ozan Tufan, gözlemcileri etkilemeye devam ediyor.

Lyon, Ozan Tufan'ı transfer listesine aldı

Fenerbahçe’de başarılı performansıyla öne çıkan Ozan Tufan’ı Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon transfer listesine aldı. Fransız ekibinin gözlemcisi Bruno Cheyrou milli oyuncuyu Trabzonspor maçında izledi.

Gözlemciden Ozan Tufan'a tam not

Ozan Tufan’ın performansını beğenen Bruno Cheyrou, 25 yaşındaki futbolcunun performansını da takip etmeye devam edecek. Fenerbahçe yönetimi de Ozan Tufan’ın bu sezonki performansından oldukça memnun ve şampiyonluk mücadelesinde milli oyuncunun takımdaki en önemli isimlerinden biri olacağını düşünüyor.

25 yaşındaki Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı oyuncu bu mücadelelerde 1 asist yaptı.

Tümer Metin'den milli futbolcuya övgü: Ondan formayı kolay kolay alamazsın A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendiren Tümer Metin, ay-yıldızlı formayla oynadığı son 3 maçta dikkati çeken bir performans ortaya koyan Ozan Tufan'a ayrı bir parantez açtı.Ozan Tufan'ın bu sezon hem milli takım hem de Fenerbahçe'de iyi işer yaptığını belirten Metin, 25 yaşındaki futbolcudan formayı almanın zor olacağını söyledi."Haydi şimdi vazgeç Ozan Tufan'dan!"TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, maçın ardından Ozan Tufan'la ilgili şu ifadeleri kullandı;"Ozan Tufan'a güvenirseniz, moralini yüksek tutarsanız, istediğinizi alırsınız. Bu yükselişinin sebebi Fenerbahçe'nin kurduğu kadro da olabilir. Sezon başında kimse 11'e yazmıyordu. Haydi şimdi vazgeç Ozan Tufan'dan! Kolay kolay alamazsın formayı Ozan'dan."Sırbistan'ı konuk eden Ay yıldızlılar, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.İşte maçın özeti. pic.twitter.com/HXh2qjaWoH— TRT Spor (@trtspor) October 14, 2020 Milli Takımın maçı yine nefes kesti: Telekom'da 4 gol var 1 de kırmızı kartŞenol Güneş'in tercihleri Sırbistan maçında tartışma çıkardı

En çok eleştirilen futbolcuların başında gelen Ozan Tufan, artık 'sahada konuşmaya' başladı. — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 10, 2020



