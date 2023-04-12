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Spor

ÖZET | Beşiktaş-Atletico Madrid: 2-0

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i mağlup etti. Beşiktaş-Atletico Madrid maçnın özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

22:29 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Beşiktaş-Atletico Madrid

Beşiktaş-Atletico Madrid

Beşiktaş ve Atletico Madrid Together For Türkiye dedi.


Hazırlık maçında siyah-beyazlılar, Madrid ekibini 2-0 mağlup etti.


Maçta gol 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88. dakikada Kevin N'Koudou'dan geldi.


Maçın bilet gelirleri ve yayın gelirleri depremzedelere bağışlanacak.

Şenol Güneş, süre alamayan oyunculara da forma verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atletico Madrid karşısında resmi maçlarda fazla görev vermediği oyunculara da şans tanıdı.


Kaleyi uzun süredir formasından uzak kalan Ersin Destanoğlu'na teslim eden Güneş, savunma hattını ise Valentin Rosier, Welinton Souza, Romain Saiss ve Umut Meraş'tan oluşturdu.


Orta sahanın merkezini Berkay Vardar, Alexandru Maxim ve Gedson Fernandes üçlüsüyle kuran deneyimli teknik adam, hücum hattında ise Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

#Beşiktaş
#Atletico Madrid
#deprem
26 dakika önce
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