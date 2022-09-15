ÖZET | Cluj-Sivasspor: 0-1

Sivasspor, Konferans Ligi ikinci maçında Romanya temsilcisi Cluj'u deplasmanda 1-0 yendi.
Maçtan dakikalar;
8. dakikada Sivasspor’da Musa kaptığı topla ceza sahası yayından vuramadı. Ceza sahasının solunda topu kontrol eden Gradel, meşin yuvarlağa sert vurdu ancak top savunmadan döndü.
25. dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Deac topu arka direğe gönderdi. Yeboah topa kafayı vurdu ancak top direkten döndü. Seken topu Muhar kafasıyla tamamladı. Sivasspor savunmasında Charisis topu çizgiden kafayla çıkardı.
28. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Saba topu penaltı noktasına çevirdi. Angielski topu kontrol etti ancak Burca’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gradel, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1.
41. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Angielski sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve Cluj savunmasında Burca’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.
56. dakikada Yeboah sağ kanattan ceza sahasına girdi. Uğur’un müdahalesiyle yerde kalan Yeboah penaltı beklerken, hakem devam kararı verdi.
66. dakikada sol kanattan gelişen Cluj atağında ceza sahası sol içinde topla buluşan Paun, yerden pasında Janga’nın vuruşunda top az farkla auta gitti.
70. dakikada Sivasspor’da Uğur’un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan N’Jie kalesini terk eden kalecinin üstünden aşırtmak istedi. Ancak Cluj savunmasında Yuri izin vermedi.
81. dakikada sol kanattan paslarla gelen Sivasspor’da Gradel ceza sahası içine derinlemesine oynadı. Angielski yerden uzak köşeye vurdu ve top yandan auta gitti.
MS | CFR Cluj 0-1 Sivasspor
28' Max Gradel (P) pic.twitter.com/LlqXCjzbVN
MS | CFR Cluj 0-1 Sivasspor