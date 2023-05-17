ÖZET | Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 2-3

Süper Lig'in 34.haftasında Adana Demirspor deplasmanda Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Cherif Ndiaye, 76. dakikada Henry Onyekuru ve 84. dakikada Ibrahim Dresevic kendi kalesine attı.