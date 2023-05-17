ÖZET | Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 2-3

Fatih Karagümrük-Adana Demirspor
Süper Lig'in 34.haftasında Adana Demirspor deplasmanda Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Cherif Ndiaye, 76. dakikada Henry Onyekuru ve 84. dakikada Ibrahim Dresevic kendi kalesine attı.
Karagümrük'e ise 44. dakikada kaleci Ertaç Özbir kendi kalesine ve 80 dakikada Mbaye Diagne'nin attığı goller yetmedi.
Fatih Karagümrük-Adana Demirspor maç özeti
9. dakikada Rodrigues’in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Cherif Ndiaye’nin penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta top az farkla üstten dışarı gitti.
13. dakikada Shukurov’un kaleciye pası kısa düşerken, topu kontrol eden Cherif Ndiaye kaleciyle karşı karşıya yaptığı etkisiz vuruşta Dresevic, meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
29. dakikada orta sahada girdiği ikili mücadeleyi kazanarak topla ilerleyen Ozdoev, sol tarafından koşu yapan Borini’ye pasını aktardı. Ceza sahası içerisine giren Borini, kaleci Ertaç’ı çalımlamak istedi fakat kaleci ayaklarıyla topa sahip oldu.
33. dakikada Belhanda’nın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Cherif Ndiaye’nin şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
44. dakikada Fabio Borini’nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yerden sert ortasında kaleye yönelen top kaleci Ertaç’ın müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-0