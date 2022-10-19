Galatasaray Kastamonuspor'u farklı yendi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında TFF 2. Lig ekibi Kastamonuspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, 90 dakikayı rakip ceza sahasında oynadığı maçı, Rashica (2) Seferovic, Gomis, Ross, Kerem Aktürkoğlu ve Hamza Akman'ın golleriyle 7-0 kazandı. Galatasaray - Kastamonuspor maçının özetini ve atılan golleri haberimizden izleyebilirsiniz.

Galatasaray - Kastamonuspor maç özeti

14. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sergio Oliveira ortasını ön direğe doğru gönderiyor ancak savunma bu topu kafa ile karşılıyor.

18. dakikada ceza sahası sağ çaprazına yakın bir noktada topla buluşan Yusuf Demir ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak kaleci Sefa Mücahid Çirişoğlu çıkıyor ve meşin yuvarlağa sahip oluyor.

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27. dakikada Galatasaray, Ramazan Işık'ın kendi kalesine gönderdiği gol ile öne geçiyor! Bafetimbi Gomis'in pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Milot Rashica topu sağ tarafına çekerek yerden vuruşunu yapıyor ve savunmada Ramazan Işık'a çarpan top yön değiştirerek kalenin sağ tarafından filelerle buluşuyor. 1-0

39. dakikada Galatasaray, Haris Seferovic ile farkı ikiye çıkartıyor! Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Berkan Kutlu ara pasını ceza sahası içi sağ çaprazına doğru hareketlenen Haris Seferovic'a gönderiyor. Golcü oyuncu topla buluşuyor ve yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor. 2-0

53. dakikada Galatasaray, Bafetimbi Gomis ile durumu 3-0'a getiriyor! Sağ kanattan gelişen atakta Milot Rashica ortasını yerden penaltı noktasının gerisindeki arkadaşı Sergio Oliveira'ya gönderiyor. Sergio Oliveira topla buluşur buluşmaz pasını sağ direğin hizasındaki altıpas çizgisine hareketlenen Bafetimbi Gomis'e gönderiyor. Golcü oyuncu yerden vuruşu ile meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor. 3-0

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56. dakikada Galatasaray, Milot Rashica ile dört farklı üstünlüğü elde ediyor! Berkan Kutlu'nun pası ile altıpas sağ çaprazında topla buluşan Bafetimbi Gomis son çizgiye inmeden dönerek pasını ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Milot Rashica'ya gönderiyor. Milot Rashica vuruşunu yapıyor ve kaleci Sefa Mücahid Çirişoğlu'nun müdahalesine rağmen meşin yuvarlak sağ köşeden filelerle buluşuyor. 4-0

65. dakikada Galatasaray, Mathias Ross ile durumu 5-0'a getiriyor! Ceza sahası sağ çağrazına yakın bir noktadan kullanılan serbest vuruşta Kerem Aktürkoğlu ortasını penaltı noktasının sağ tarafına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Mathias Ross kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden ağlarla buluşturuyor. 5-0

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74. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile altı farklı üstünlüğü elde ediyor! Bafetimbi Gomis'in ara pası ile altıpas sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topun dibine vurarak kalecinin üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturuyor. 6-0

81. dakikada Galatasaray, Hamza Akman'ın golü ile durumu 7-0'a getiriyor! Barış Alper Yılmaz'ın pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Hamza Akman topu dizi ile düzelterek yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor. 7-0

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında ağırladığı GMG Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırıyor.

Mathias Ross ilk kez formayı giydi

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Sezon başında Aalborg takımında transfer edilen Danimarkalı futbolcu Mathias Ross, Kastamonuspor maçıyla birlikte ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi. Teknik Direktör Okan Buruk, 21 yaşındaki futbolcuya 11’de görev verdi.

Okan Kocuk bu sezon ilk kez kalede

Geçtiğimiz sezon Giresunspor’da kiralık olarak geçiren ve tekrar takıma dönen kaleci Okan Kocuk bu sezon Galatasaray’da ilk kez görev aldı. Süper Lig’de oynanan maçlarda Uruguaylı kaleci Fernando Muslera 11 başlarken, Teknik Direktör Okan Buruk kupada kaleyi Okan Kocuk’a emanet etti. Galatasaray’da ayrıca bu sezonun yeni transferlerinden Milot Rashica ve Yusuf Demir, ilk kez bir mücadeleye 11’de başladı.

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Galatasaray’da Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Sacha Boey, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Juan Mata, Dries Mertens, Kazımcan Karataş ve Mauro Icardi maçın kadrosunda bulunmadı.

25 bin taraftar stadyumda yer aldı

Galatasaraylı taraftarlar, kupa maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesinde tezahüratlarıyla takımlarını maça hazırladı. Galatasaraylı taraftarlar ayrıca, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşanan maden kazanasını unutmadı ve ’Gönlümüz kapkara, seninleyiz Amasra’ pankartını açtı.

Kastamonusporlular da kendilerine ayrılan bölümü doldurdu

Kastamonuspor taraftarları da deplasman tribününü tamamen doldurdu. Kastamonu’ndan otobüslerle karşılaşmaya gelen taraftarlar, bu önemli maçta takımlarına büyük destek oldu.