ÖZET | Galler-İran: 0-2

Dünya Kupası B grubu ikinci maçlarında Galler ile İran karşı karşıya geldi. İkinci yarı maçı çok isteyen İran iki topu direkten dönmesine rağmen pes etmeyerek son dakikada attığı golle maçı 2-0 kazandı. Galler kalecisi Hennessey ise maçta kırmızı kart gördü.
Bu skorla beraber Galler 1 puanda kalırken, İran ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Gruptaki son maçta ABD ile İran, Galler ile İngiltere karşı karşıya gelecek.
- Gareth Bale, İran maçıyla birlikte 110. maçına çıkarak Galler milli takım formasını anlık olarak en çok giyen futbolcu oldu.
Galler - İran maç özeti izle
Galler - İran maçının özetini izlemek için tıklayınız...