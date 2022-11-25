Spor ÖZET | Galler-İran 0-2
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ÖZET | Galler-İran: 0-2

Dünya Kupası'nda grup aşamalarının ikinci karşılaşmasında B grubunda oynanan maçta İran, Galler'i son dakikada attığı gol ile 2-0 mağlup etti. Maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖZET | Galler-İran: 0-2
ÖZET | Galler-İran: 0-2

Dünya Kupası B grubu ikinci maçlarında Galler ile İran karşı karşıya geldi. İkinci yarı maçı çok isteyen İran iki topu direkten dönmesine rağmen pes etmeyerek son dakikada attığı golle maçı 2-0 kazandı. Galler kalecisi Hennessey ise maçta kırmızı kart gördü.

Bu skorla beraber Galler 1 puanda kalırken, İran ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Gruptaki son maçta ABD ile İran, Galler ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

  • Gareth Bale, İran maçıyla birlikte 110. maçına çıkarak Galler milli takım formasını anlık olarak en çok giyen futbolcu oldu.

Galler - İran maç özeti izle

Galler - İran maçının özetini izlemek için tıklayınız...


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