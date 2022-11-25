ÖZET | Galler-İran: 0-2

Dünya Kupası B grubu ikinci maçlarında Galler ile İran karşı karşıya geldi. İkinci yarı maçı çok isteyen İran iki topu direkten dönmesine rağmen pes etmeyerek son dakikada attığı golle maçı 2-0 kazandı. Galler kalecisi Hennessey ise maçta kırmızı kart gördü.

Bu skorla beraber Galler 1 puanda kalırken, İran ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Gruptaki son maçta ABD ile İran, Galler ile İngiltere karşı karşıya gelecek.

Gareth Bale, İran maçıyla birlikte 110. maçına çıkarak Galler milli takım formasını anlık olarak en çok giyen futbolcu oldu.

Galler - İran maç özeti izle

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