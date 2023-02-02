ÖZET | Konyaspor - İstanbulspor: 0-1

Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Konuk ekip iki maç aranın ardından maç kazandı. Konyaspor'un kazanamama serisi ise 7 maça çıktı.

37. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Bruno Paz ile verkaç yapan Çekiçi’nin şutunda kaleci Jensen çeldi. Kaleye doğru giden topu savunma çizgiden çıkardı. Savunmadan seken topu Çekiçi penaltı noktasına doğru çevirdi, bu pozisyonda ise Diouf röveşata denedi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.