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Spor

ÖZET | Konyaspor - İstanbulspor: 0-1

Konyaspor, Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor'u konuk etti. Yeşil beyazlılar, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Galibiyete hasret kalan Konyaspor'un kazanamama serisi bu maçla birlikte 7'ye çıktı.

18:59 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aleksandar Stanojević - Konyaspor Teknik Direktörü

Aleksandar Stanojević - Konyaspor Teknik Direktörü

Süper Lig'in 22. haftasında İstanbulspor deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Konuk ekip iki maç aranın ardından maç kazandı. Konyaspor'un kazanamama serisi ise 7 maça çıktı.

İstanbulspor'un tek golünü 67. dakikada Cebrail kendi kalesine attı.

  • Alınan bu sonuçla İstanbulspor puanını 18'e çıkartırken, Konyaspor 27 puanda kaldı. Konyaspor gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olurken İstanbulspor Alanyaspor'u ağırlayacak.
Maçtan dakikalar;

17. dakikada Guilherme’nin sol kanattan ceza sahası içi sağ çaprazına çevirdiği topa bekletmeden vuran Muric’in şutunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

31. dakikada taç atışı sonrasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Bruno Paz 2 rakibini çalımlayıp yakın pozisyonda vuruşunu yaptı fakat kaleci Jensen gole izin vermedi.

37. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Bruno Paz ile verkaç yapan Çekiçi’nin şutunda kaleci Jensen çeldi. Kaleye doğru giden topu savunma çizgiden çıkardı. Savunmadan seken topu Çekiçi penaltı noktasına doğru çevirdi, bu pozisyonda ise Diouf röveşata denedi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

40. dakikada Duhan’ın geri pasında topu kapan Diouf kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu yandan dışarı yolladı.

42. dakikada Lokilo’nun sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Duahaney kafayla topu içeri çevirdi. Kale önünde Eze’nin yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

44. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lokilo’nun sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45+2. dakikada Guilherme’nin sol kanattan kullandığı kornerde iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

Detaylar geliyor...

#Konyaspor
#İstanbulspor
#Süper Ligi
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