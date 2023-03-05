|
Reklam
Reklam
Spor

ÖZET | Mbappe PSG tarihine geçti

PSG'nin 24 yaşındaki yıldızı Kylian Mbappe, 201. kez fileleri havalandırarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

09:37 . 5/03/2023 Pazar
AA
Mbappe'nin Nantes maçındaki gol sevinci

Mbappe'nin Nantes maçındaki gol sevinci

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) lideri Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nantes'ı 4-2 yendi.


PSG, 12. dakikada Lionel Messi, 17. dakikada kendi kalesine Jaouen Hadjam, 60. dakikada Danilo Pereira ve 90+2. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı.


Nantes'ın gollerini, 31. dakikada Ludovic Blas ve 38. dakikada Ignatius Ganago kaydetti.


Öte yandan PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak kulüp tarihinin resmi maçlardaki en çok gol atan oyuncusu oldu.



Bu sonuçla 63 puana ulaşan PSG, maç eksiği bulunan Olimpik Marsilya'nın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Nantes ise 28 puanla 13. sırada kaldı.


Paris Saint Germain-Nantes 4-2 maç özeti




#PSG
#Ligue 1
#Kylian Mbappe
2 saat önce
default-profile-img
ÖZET | Mbappe PSG tarihine geçti
Tanju Özcan'dan çarpıcı açıklama: Akşener'in çağrıda bulunduğu İmamoğlu ve Yavaş masum değil
Kahramanmaraş'ın 500 yıllık tarihi çarşısı depremde ayakta kaldı
Çiftlik evini silah imalathanesine çevirdiler
Bakan Karaismailoğlu: İçme suyu stoklarımızda bir sıkıntı yok
Nihat Kahveci: Ferdi'ye ceza makbuzu gelebilir
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.