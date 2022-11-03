Sivasspor son 16 turuna kaldı

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son hafta maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak G Grubu'nu 11 puanla birinci sırada tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Slavia Prag - Sivasspor maçının gollerini ve özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Slavia Prag - Sivasspor maç özeti
9. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ön direğe doğru ortasını yaptı. O noktadaki Kacharaba’nın kafayla aşırttığı top üstten auta gitti.
26. dakikada Gradel’in sol kanattan yaptığı ortada Angielski’nin kafa vuruşu Jurasek’ten sekti. Hakem Obrenovic, Jurasek’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada penaltıyı kullanan Gradel, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-1
34. dakikada Tiehi’nin ceza yayından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Ali Şaşal kurtardı.
42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Ewerton ortasını yaptı. Savunmadan sekip arka direğe düşen topa Jurasek dokunamadı.
65. dakikada Dimitrios Goutas için şanssız an. Dimitrios Goutas topu kendi ağlarına gönderiyor. 1-1
81. dakikada Stanislav Tecl önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Stanislav Tecl tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona eriyor.