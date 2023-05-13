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Spor

ÖZET | Southampton-Fulham: 0-2

Premier Lig'de evinde Fulham'a 2-0 kaybeden Southampton'ın ligden düşmesi kesinleşti. Southampton-Fulham maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:37 . 13/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Southampton-Fulham

Southampton-Fulham

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Southampton ve Fulham karşı karşıya geldi.


Ligin son sırasında yer alan Southampton, rakibine 2-0 mağlup oldu ve matematiksel olarak ligde kalma şansını kaybetti.


Konuk Fulham'ın gollerini Carlos Vinicius ve Aleksandar Mitrovic kaydetti.


Bu sonucun ardından 24 puanda bulunan ve 2022-23 sezonunda iki maçı kalan Southampton, Premier Lig'den düşen ilk takım oldu.


Puanını 51'e çıkaran Fulham ise 9. sıraya yerleşti.


3 farklı isim çalıştırdı

Sezona Ralph Hassenhutl yönetiminde başlayan Southampton, alınan kötü sonuçların ardından Nathan Jones'la anlaştı.


Şubat ayında Nathan Jones'un da görevine son veren Southampton, sezon sonuna kadar takımı Ruben Seles'in çalıştıracağını duyurdu.


Seles'in göreve gelmesinin ardından ilk maçta Chelsea'yi mağlup eden Southampton, sonrasında oynadığı 13 maçta yalnızca bir galibiyet elde etti.


Southampton, ligdeki son iki maçında Brighton ve Liverpool'la karşılaşacak.


En üst ligden üçüncü kez düştü

Premier Lig'de bu sezon küme düşen ilk takım olan Southampton, son olarak 2004-05 sezonunda Premier Lig'e veda etmişti.


Bu tarihten önce 1973-74 sezonun da küme düşen Southampton, 2022-23 sezonuyla birlikte tarihinde en üst ligden üçüncü kez düştü.


Southampton, 2011/12 sezonunda Premier Lig'e yükselmişti.



#Southampton
#Fulham
#İngiltere Premier Lig
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