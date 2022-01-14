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Paixao Altay'a geri döndü

Altay’ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao, meslek hayatının en stresli günlerinden birini yaşadığını belirterek, ayrılma kararından vazgeçtiğini açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Paixao Altaya geri döndü
1. Lig'de üst üste 3 kez gol kralı olarak Türk futbol tarihine geçmişti.

Süper Lig ekiplerinden Altay’ın 37 yaşındaki Portekizli golcüsü Marco Paixao, dün sabah saatlerinde alacaklarının ödenmediği gerekçesini göstererek siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı almıştı. Ayrılık kararının ardından sosyal medyadan Portekizli golcüye destek ve sevgi mesajları yağdı.

"Meslek hayatımın en stresli ve duygusal günlerinden birini yaşadım"

37 yaşındaki santrfor sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak ayrılık kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Paixao, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • "Güzel mesajlarınız için tüm taraftarlarımıza teşekkür ederim. Meslek hayatımın en stresli ve duygusal günlerinden birini yaşadım. Tüm bu duygulardan sonra kulüpte oynamaya devam etme kararı aldım. Bu taraftarları, kulübü ve futbolu çok seviyorum. Altay formasıyla bunca yıldır yaşadığım anılar ve duygular nefes kesici. Burası benim evim. Güzel günler yaşamaya devam etmek istediğim yer ve mutlu olmak istediğim yer burası. Bu zor ve çok duygusal anımda yanımda olan güzel eşim Melania’ya çok minnettarım. Nutkum tutuldu, kulüpte son yıllarda yaşanan tüm muhteşem anlar beni derinden heyecanlandırdı. Hepinize teşekkürler. Ben ve güzel ailem tüm desteğiniz için çok minnettarız. Altay bizim evimiz, İzmir bizim şehrimiz. Çok minnettarım."

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