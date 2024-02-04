Ara transfer dönemi Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Panathinaikos için de hareketli geçti. Türkiye'de forma giyen oyunculara yakın ilgi gösteren Yunan ekibi, Samet Akaydın ve Bakasetas'ı kadrosuna katarken Galatasaray'la da bir transfer görüşmesinin gerçekleştiği ortaya çıktı.