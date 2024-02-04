Panathinaikos sahasında Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.
Panathinaikos , Yunanistan Süper Ligi 24. haftasında sahasında ezeli rakibi Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri dakika 25' Bernard ve 60' Alexander Jeremejeff kaydetti.
Terim'in takımı bu sonuçla birlikte puanını 47'e yükselterek 3. sıraya yükseldi. Olympiakos ise 41 puanla 4. sırada kaldı.
PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇ SONUCU
PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇ SONUCU
PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ
PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ
YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU
YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Panathinaikos
#Olympiakos
#Yunanistan Süper Ligi
39 dakika önce