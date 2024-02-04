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Spor

Panathinaikos sahasında ezeli rakibi Olympiakos'u iki golle geçti |ÖZET

Yunanistan Süper Ligi 24. haftasında Panathinaikos sahasında Olympiakos'u 2-0 mağlup etti. Terim'in takımına galibiyeti getiren golleri dakika 25' Bernard ve 60' Alexander Jeremejeff kaydetti. Bu sonuçla birlikte Panathinaikos puanını 47'e yükselterek 3. sıraya yükseldi. Olympiakos ise 41 puanla 4. sırada kaldı. Panathinaikos - Olympiakos maçının özetine ve Yunanistan Süper Ligi puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:52 - 4/02/2024 Pazar
Güncelleme: 23:52 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Panathinaikos sahasında Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.
Panathinaikos sahasında Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Panathinaikos , Yunanistan Süper Ligi 24. haftasında sahasında ezeli rakibi Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri dakika 25' Bernard ve 60' Alexander Jeremejeff kaydetti.


Terim'in takımı bu sonuçla birlikte puanını 47'e yükselterek 3. sıraya yükseldi. Olympiakos ise 41 puanla 4. sırada kaldı.

PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇ SONUCU

PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇ ÖZETİ

Panathinaikos - Olympiakos maçının özetini izlemek için

YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Panathinaikos
#Olympiakos
#Yunanistan Süper Ligi
39 dakika önce
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