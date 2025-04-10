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Panathinaikos Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı

Panathinaikos Kendrick Nunn'ın sözleşmesini uzattı

16:5310/04/2025, Perşembe
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Kendrick Nunn
Kendrick Nunn

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı.

Türk başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR, ABD'li yıldız oyuncusu Kendrick Nunn'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.


Yunan kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki oyun kurucuyla 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.


Panathinaikos AKTOR'un geçen sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan Nunn, bu sezon ise 20.8 sayı ortalamayla ligin en skorer oyuncusu durumunda bulunuyor.




#Kendrick Nunn
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