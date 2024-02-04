Yunanistan Süper Lig 21. haftasında Panathinaikos evinde Olympiakos’u konuk ediyor.
Fatih Terim’li Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig 21. haftasında evinde Olympiakos ile karşılaşacak. Tarihlerinde 71. kez karşı karşıya gelecek iki takımın son 2 karşılaşması beraberlikle sonuçlandı. Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yunanistan Süper Lig 21. haftası Panathinaikos - Olympiakos maçı
bu akşam saat 22.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.
PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS CANLI SKOR
PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS CANLI SKOR
YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU
YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Panathinaikos
#Olympiakos
#Yunanistan Süper Ligi
1 saat önce