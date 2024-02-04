Fatih Terim’li Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig 21. haftasında evinde Olympiakos ile karşılaşacak. Tarihlerinde 71. kez karşı karşıya gelecek iki takımın son 2 karşılaşması beraberlikle sonuçlandı. Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.