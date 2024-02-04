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Spor

Fatih Terim kritik haftada! Panathinaikos evinde Olympiakos’u konuk ediyor

Yunanistan Süper Lig 21. haftasında Panathinaikos evinde Olympiakos’u konuk ediyor. Fatih Terim yönetiminde ligde ilk yenilgisini alan Panathinaikos ligde 44 puanla 3. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanan Olympiakos ise 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

13:39 - 4/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Yunanistan Süper Lig 21. haftasında Panathinaikos evinde Olympiakos’u konuk ediyor.
Yunanistan Süper Lig 21. haftasında Panathinaikos evinde Olympiakos’u konuk ediyor.

Fatih Terim’li Panathinaikos, Yunanistan Süper Lig 21. haftasında evinde Olympiakos ile karşılaşacak. Tarihlerinde 71. kez karşı karşıya gelecek iki takımın son 2 karşılaşması beraberlikle sonuçlandı. Panathinaikos - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan Süper Lig 21. haftası Panathinaikos - Olympiakos maçı
bu akşam saat 22.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

PANATHİNAİKOS - OLYMPİAKOS CANLI SKOR

YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Panathinaikos
#Olympiakos
#Yunanistan Süper Ligi
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