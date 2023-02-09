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Spor

Panathinaikos'tan depremzedelere yardım

Yunanistan ekibi Panathinaikos Basketbol Takımı, depremzedeler için yardım topladıklarını duyurdu. Yunanistan ekibi Panathinaikos Basketbol Takımı, depremzedeler için yardım topladıklarını duyurdu.

18:44 . 9/02/2023 Perşembe
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Panathinaikos'tan depremzedelere yardım

Panathinaikos'tan depremzedelere yardım

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Yunan temsilcisi Panathinakos Basketbol Takımı da Türkiye ve Suriye halkı için yardım toplayacağını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, yardım malzemelerinin OAKA Arena'da toplanıp, gönderileceği ifade edildi. İnternet sitesinde ayrıca para yardımı için hesap numarası da paylaşıldı.

Panathinaikos Başkanı Vassilis Parthenopoulos da depremden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Türkiye ve Suriye halkının yanında olduğunu söyledi.



#Panathinaikos
#deprem
#yardım
1 saat önce
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Panathinaikos'tan depremzedelere yardım
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