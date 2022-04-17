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"Panik yok yola devam"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mutlu sona ulaşmak için önlerindeki 5 maçtan alacakları 4 puanın yeterli olduğunu belirterek, bordo-mavili takımın bu süreçte çok daha fazla puan alabilecek gücü ve kapasitesi olduğunu söyledi.

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Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Panik yok yola devam
Ahmet Ağaoğlu

Süper Lig’de açık ara liderliğini sürdüren ve şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor’un son haftalarda aldığı sonuçlar yadırgansa da bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, endişe edilecek bir durumun olmadığını ve bu sezonun en iyi ekibi olan Trabzonspor’un şampiyonluk ipini sezon bitmeden göğüsleyeceğini söyledi.

Bu sezonun geçen sezonlardan daha farklı olduğuna da dikkat çeken Ağaoğlu, “Ligin en iyi futbolunu oynayan ekibiyiz. Bu takım işi sezon sonuna bırakmadan şampiyonluk özlemini giderecektir” ifadelerini kullandı.

Başkan Ağaoğlu, “Önümüzde salı günü Kayserispor ile oynayacağımız kupa maçı var. Finali hedefliyoruz. Trabzonspor, kimsenin durumuna bakmadan şampiyonluğunu ilan edecektir. Sadece şampiyonluk için yetecek 4 puan değil, fazlasını kazanacak gücümüz var” diye konuştu.

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