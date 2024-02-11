Terimli Panathinaikos, zirve takibi sürdürüyor.
Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi 22. haftasında deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri dakika 8' Benjamin Verbic, 31' Sebastian Palacios ve 90' Alexander Jeremejeff kaydetti.
Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Panathinaikos ikinci sıraya yükseldi.
PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇ SONUCU
PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇ SONUCU
PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ
PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ
YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU
YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Panathinaikos
#Yunanistan Süper Ligi
#Panserraikos
28 dakika önce