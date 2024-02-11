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Spor

Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'u üç golle geçti |ÖZET

Yunanistan Süper Ligi 22. haftasında Panathinaikos deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golleri dakika 8' Benjamin Verbic, 31' Sebastian Palacios ve 90' Alexander Jeremejeff kaydetti. Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Panathinaikos ikinci sıraya yükseldi.

23:25 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 23:25 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Terimli Panathinaikos, zirve takibi sürdürüyor.
Terimli Panathinaikos, zirve takibi sürdürüyor.

Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi 22. haftasında deplasmanda Panserraikos'u 3-0 mağlup etti.


Galibiyeti getiren golleri dakika 8' Benjamin Verbic, 31' Sebastian Palacios ve 90' Alexander Jeremejeff kaydetti.


Bu sonuçla birlikte puanını 50'ye yükselten Panathinaikos ikinci sıraya yükseldi.


PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇ SONUCU

PANSERRAİKOS - PANATHİNAİKOS MAÇ ÖZETİ

Panserraikos - Panathinaikos maçının özetini izlemek için

YUNANİSTAN SÜPER LİG PUAN DURUMU



#Panathinaikos
#Yunanistan Süper Ligi
#Panserraikos
28 dakika önce
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