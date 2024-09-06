Para masa tenisinde 4 madalya

Kübra Korkut, kadınlar sınıf 7 kategorisinde gümüş madalya elde etti. Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi çiftler kategorisinde sınıf 8'de bronz madalya kazandı. Milli sporcuların bu madalyası para masa tenisinde çiftler kategorisinde Türkiye'nin tarihteki ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.