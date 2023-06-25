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Spor

Paredes geleceği hakkında konuştu: Gelecek sezon nerede olacağımı bilmiyorum

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile anılan Leandro Paredes ülkesinin basınına geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Arjantinli oyuncu, ''Gelecek sezon nerede olacağımı bilmiyorum'' dedi.

18:20 . 25/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Leandro Paredes

Leandro Paredes

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Galatasaray kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Mauro Icardi'nin vatandaşı ve eski takım arkadaşı Leandro Paredes sarı kırmızılılarla anılıyordu.


Arjantinli oyuncu, hazırlık maçı sonrası ESPN Argentina'ya kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Galtier'nin takımdan gönderilmesi sonrası Luis Enrique'nin PSG'yi çalıştırma ihtimali hakkında konuşan Leandro Paredes, "Gelecek sezon nerede olacağımı bilmiyorum. Luis Enrique iddialarından dolayı PSG'de kalma fikrine sıcağım. Enrique'nin PSG'yi çalıştıracak olması ilgimi çekiyor." dedi. "Enrique ile çalışmaya hevesliyim" diyen Paredes, "Bu fırsat gerçekleşirse PSG'de kalmak isterim" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezonu Juventus'ta geçiren Leandro Paredes 39 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.



#Transfer
#Galatasaray
#Leandro Paredes
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