Paredes geleceği hakkında konuştu: Gelecek sezon nerede olacağımı bilmiyorum

Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Galatasaray kadrosunu güçlendirmenin hesaplarını yapıyor. Mauro Icardi'nin vatandaşı ve eski takım arkadaşı Leandro Paredes sarı kırmızılılarla anılıyordu.

Galtier'nin takımdan gönderilmesi sonrası Luis Enrique'nin PSG'yi çalıştırma ihtimali hakkında konuşan Leandro Paredes, "Gelecek sezon nerede olacağımı bilmiyorum. Luis Enrique iddialarından dolayı PSG'de kalma fikrine sıcağım. Enrique'nin PSG'yi çalıştıracak olması ilgimi çekiyor." dedi. "Enrique ile çalışmaya hevesliyim" diyen Paredes, "Bu fırsat gerçekleşirse PSG'de kalmak isterim" açıklamasını yaptı.