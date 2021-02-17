Spor Paris Saint Germain, Barcelonayı deplasmanda dağıttı
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Paris Saint Germain, Barcelona'yı deplasmanda dağıttı

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Paris Saint Germain deplasmanda karşılaştığı Barcelona'yı 4-1 mağlup ederek çeyrek final öncesi büyük avantaj sağladı.

Haber Merkezi AA
Paris Saint Germain'in süper yıldızı Kylian Mbappe, Barcelona karşısında hat-trick yaptı.
Paris Saint Germain'in süper yıldızı Kylian Mbappe, Barcelona karşısında hat-trick yaptı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı.

İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou'da Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.

Barcelona, 27. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. PSG, Angel Di Maria ve Neymar gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta 32, 65 ve 85. dakikalarda Kylian Mbappe, 70. dakikada Moise Kean'in golleriyle 4-1 galip geldi.

  • Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı "hat-trick" yapan üçüncü oyuncu oldu.

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