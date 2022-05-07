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Paris Saint-Germain'den Trabzonspor'a kutlama

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Başkanı Nasser Al-Khelaifi Süper Lig şampiyonu olmayı bitime üç hafta kala garantileyen Trabzonspor Kulübünü kutladı. Al-Khelaifi, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'na Süper Lig şampiyonluğu için tebrik mektubu gönderdi.

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Haber Merkezi AA
Paris Saint-Germainden Trabzonspora kutlama
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi

Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Süper Lig'de şampiyonluğu garantileyen Trabzonspor Kulübünü tebrik etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Fransız ekibinin başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na tebrik mektubu gönderdiği belirtildi.

Al-Khelaifi'nin, mektubunda, Trabzonspor'un bu sezon sergilediği etkileyici performansı takip ettiği ve gelecek yıllarda da hatırlanacak bu başarıdan dolayı takımı ve Ağaoğlu'nu kutladığı ifade edildi.

  • "Gurur duyuyor olmalısınız"
  • Nasser Al-Khelaifi'nin mektubunda, "Bu başarı sizlerin çok çalışmasının bir ürünü" değerlendirmesinde bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağanüstü kutlamalardan dolayı gurur duyuyor olmalısınız" sözlerine de yer verilerek, tüm dünyanın konuştuğu kutlamalardan övgüyle bahsettiği, sezonun kalan maçları için başarı dileklerini ilettiği aktarıldı.
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