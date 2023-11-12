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Spor

Patrick Kluivert: “0-0 doğru bir sonuç”

Süper Lig’in 12’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, Fenerbahçe maçının ardından, “Gösterdiğimiz performansa göre 0-0 doğru skordu. Bu bizi memnun etmiyor çünkü kazanamadık” dedi.

22:12 - 12/11/2023 Pazar
IHA
Adana Demirspor ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Adana Demirspor ligde üçüncü sırada yer alıyor.

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’in 12.haftasında evinde Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.


Maç sonu basın toplantısında konuşan Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Patrick Kluivert, “Maçın ilk 20 dakikasında Fenerbahçe bizden daha üstündü. Sonrasında maça ortak olduk ve gidişatına göre yönlendirmeye başladık. Biz evimizde dominant bir oyun oynamayı severiz. Maçın genelinde birkaç tane iyi pozisyonumuz vardı ancak değerlendiremedik. Gösterdiğimiz performansa göre 0-0 doğru skordu. Bu bizi memnun etmiyor çünkü kazanamadık. Rakibi de tebrik etmek lazım. Maçın sonucu da bizi üzse de doğru bir sonuç” diye konuştu.


“Kazanmak istediğimiz bir maçtı”

Maçtaki stresin üst seviyelerde olduğunu ve bazı anlarda tartışmaların yaşandığını belirten Kluivert, “Hakemlerle alakalı her maçta soru işareti olabiliyor. Bu maça gelince hem seyri güzeldi hem de tempolu geçen bir maçtı. Baktığınızda hakemle alakalı çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Her zaman galibiyet için bizler sahaya çıkıyoruz. Fenerbahçe’de gerçekten kaliteli bir takıma sahip. Milli maç arasında birkaç gün iznimiz var. Bir dahaki maç için çalışmalara başlayacağız” ifadelerini kullandı.




#Adana Demirspor
#Patrick Kluivert
#Fenerbahçe
25 dakika önce
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