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Spor

St. Patrick's Athletic - Başakşehir maçının hakemi belli oldu

UEFA Konferans Ligi play-off turunda St. Patrick's Athletic ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin hakemi belli oldu.

13:17 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:17 - 19/08/2024 Pazartesi
AA
Mohammed Al-Emara
Mohammed Al-Emara

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turunda 22 Ağustos Perşembe günü İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile yapacağı ilk maçta Finlandiya Futbol Federasyonundan hakem Mohammed Al-Emara düdük çalacak.


UEFA'nın açıklamasına göre, Dublin'deki Tallaght Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Al-Emara'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Turkka Valjakka ve Juuso Mantere yapacak.


Fin Peiman Simani'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Almanya'dan Sören Storks VAR ve Patrick Hanslbauer AVAR görevini üstlenecek.




#Konferans Ligi
#Başakşehir
#St. Patrick's Athletic
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