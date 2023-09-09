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Spor

Paul Onuachu Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı yeni golcü Paul Onuachu, sağlık kontrollerinde geçip resmi imzayı atmak için Trabzon'da.

22:13 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Onuachu'yu taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Onuachu'yu taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Trabzonspor'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Kadro planlaması doğrultusunda forvet bölgesine takviyesi için uzun zamandır uğraşan bordo-mavililer yeni golcüsüne kavuştu.


Trabzonspor, Nijeryalı forvetin kiralık transferi için İngiliz kulübü Southampton ile anlaşmaya vardı.


Golcü Paul Onuachu sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için Trabzon'a geldi.


Onuachu'nun ilk açıklamaları:

"Bu karşılamadan inanılmaz etkilendim. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Transferimde biraz stresli günler yaşadık ama sonuç olarak buradayım ve burada olmaktan çok mutluyum"


"Bu arma için savaşmak için buradayım. Şampiyonluk mücadelesi verebilmek için, hedeflere ulaşabilmek için buradayız. Goller atmak için elimden geleni yapacağım. Maç maç bakacağım bir hedef vermeyim şu an ama sizlerde göreceksiniz"


"Hocamızla görüştüm. Takımla ve kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi. Ben de takımımla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum"


Paul Onuachu'nun ilk görüntüleri:

Onuachu'dan "Bize her yer Trabzon!" sözleri:





#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Trabzon
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