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Spor

Onuachu için şartlar zorlanacak

Trabzonspor, geçen sezon kiralık oynayan Paul Onuachu için imkanlarını seferber edecek. 15 milyon euro bonservis bedeli isteyen Southampton'ın inadı kırılmaya çalışılacak. Oyuncunun da bordo-mavili takımı istemesi koz olarak kullanılacak.

09:48 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:50 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 gol atıp 4 asist kaydetti.
Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 gol atıp 4 asist kaydetti.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği geçen sezon gösterdiği üstün performansla gündemin ilk sırasında yer alan Paul Onuachu için bordo-mavili yönetim beklentisini sürdürüyor. Southampton'ın yüksek bonservis bedeli talebi nedeniyle beklemede olan Trabzonspor, Nijeryalı oyuncuyla iletişimi kesmiyor. 30 yaşındaki golcüyü çok isteyen yönetim ve teknik ekip, İngiliz kulübünün fiyatı düşürmesini bekliyor.


Southampton, 15 milyon eurodan aşağıya inmezken, şu ana kadar istediği teklifi alamaması Trabzonspor'un umudunu artırıyor. Bordo-mavililer, Onuachu için imkanlarını seferber ederken transferi ile ilgili beklentisini son güne kadar sürdürecek.




Aklı Trabzonspor'da

İki kulübün anlaşması halinde Trabzonspor'da kalmayı isteyen Onuachu, bu isteğini menajeri aracılığıyla Southampton'a iletti. Bordo-mavililer, İngiliz kulübü ile yaptığı ilk görüşmede satın alma opsiyonu yeniden kiralamak istedikleri Nijeryalı oyuncu için istenilen 15 milyon euro bonservis bedelini vermeyeceklerini kesin bir dille ifade ettiler.





#Trabzonspor
#Paul Onuachu
#Southampton
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