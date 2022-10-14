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Pedrinho'dan Fenerbahçe maçı yorumu: Rakibin kim olduğu fark etmez

Ankaragücü'ne sezon başında katılan Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho, Süper Lig'in 10. haftasında vatandaşı Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe'yi mağlup etmek istediklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Pedrinhonun Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamaları
Pedrinho, Süper Lig'de 8 maça çıktı.

Ankaragücü forması giyen Pedrinho, şehri ve kulübü çok sevdiğini, adaptasyon sürecini de atlattığını belirtti.

Geride kalan hafta İstanbulspor deplasmanında önemli bir 3 puan aldıklarını dile getiren Pedrinho, "Fenerbahçe maçına da her zamanki gibi hazırlandık. Rakibin kim olduğu fark etmez. Her zaman aynı felsefeyle sahaya çıkıyoruz. Bizim için önemli olan kendi performansımızı en iyi şekilde ortaya koymak. Biz de 3 puan için sahaya çıkacağız" diye konuştu.

Portekiz Süper Ligi'nde geçen sezon en iyi 8 numara seçildiğini hatırlatan Pedrinho, "Ben 8 numarada oynamayı seviyorum. Hocam ne görev verirse versin oynarım, fark etmez. Hocam şu an beni 10 numara olarak tercih ediyor, takımıma bu alanda katkı vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Jorge Jesus, sürekli hücum oynatan bir felsefeye sahip"

Pedrinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'la ülkeleri Portekiz'de birçok kez rakip olduklarını aktardı.

Portekizli teknik adamın oyun felsefesinin hücum ağırlıklı olduğunu vurgulayan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

  • "Jorge Jesus'a karşı çok fazla oynadım. Kendisi ileride baskı yapmayı seven, agresif ve sürekli hücum oynatan bir felsefeye sahip. Takımıyla çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. Biz de iyi bir takımız. Sadece rakibi düşünerek maça hazırlanamazsınız, kendi iyi yönlerinizi de öne çıkarmanız lazım. Biz çok iyi hazırlandık."

Geçen sezon Portekiz Süper Ligi'nde Fenerbahçeli Lincoln ile en iyi 11'e seçildiğinin hatırlatılması üzerine Pedrinho, "Geçen sene ikimiz de iyi oynadık ama bu artık geride kaldı. Artık yeni takımlarımız var. Lincoln de çok iyi bir oyuncu. Şu anki performansımdan memnunum, üzerine ekleyerek devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Portekiz ve Türkiye'deki futbol farkını da değerlendiren deneyimli futbolcu, "İki ligin arasında biraz fark var. Portekiz'de daha taktik bir oyun anlayışı var. Burada ise daha fiziksel bir oyun ön planda. Koşu mesafeleri burada daha önemli. Süper Lig'in kalitesini çok beğendim ve ligi çok sevdim. Portekiz'in burada iyi temsil edilmesi hoşuma gidiyor. Şu an aklımda sadece 3 puan var. Fenerbahçe karşısında iyi bir performans sergilemek istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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