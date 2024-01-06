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Spor

Yeni bir yıldız doğuyor: Süper Lig'in en çok gol atan üç yerliden biri oldu

Pendikspor forması giyen 21 yaşındaki Erencan Yardımcı, dün oynanan Gaziantep FK maçında fileleri havalandırarak ligdeki gol sayısını 6’ya çıkardı.

14:14 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:20 - 6/01/2024 Cumartesi
IHA
Erencan Yardımcı'nın Gaziantep FK maçındaki gol sevinci.
Erencan Yardımcı'nın Gaziantep FK maçındaki gol sevinci.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK ile Pendikspor arasında oynanan müsabaka 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 80. dakikasında Pendikspor’un santrforu Erencan Yardımcı, skoru 2-2’ye getiren golü attı. 21 yaşındaki oyuncu, ligdeki gol sayısını 6’ya yükseltti.




En golcü yerliler listesinde

Takımının bu sezon en çok gol atan oyuncusu olan genç santrfor, ligde de skor katkısı bakımından dikkat çeken yerli oyunculardan biri olarak ön plana çıktı. Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara’nın (9) ardından İrfan Can Kahveci ve Erencan Yardımcı, 6’şar golle en fazla gol atan yerli oyuncular oldu.


Genç futbolcu, 10 Aralık 2023’te oynadıkları Kayserispor maçından sonra sakatlığından dolayı Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü maçlarında forma giyememişti. 21 yaşındaki santrfor, sakatlık dönüşü oynadığı ilk maçta da gol bulmuş oldu.


Bu sezon 14. lig maçına çıkan Erencan Yardımcı, daha önce de Sivasspor, Konyaspor, İstanbulspor, Samsunspor ve Başakşehir maçlarında ağları sarsmayı başardı.











#Süper Lig
#Pendikspor
#Gaziantep FK
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