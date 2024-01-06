Takımının bu sezon en çok gol atan oyuncusu olan genç santrfor, ligde de skor katkısı bakımından dikkat çeken yerli oyunculardan biri olarak ön plana çıktı. Kasımpaşa forması giyen Aytaç Kara’nın (9) ardından İrfan Can Kahveci ve Erencan Yardımcı, 6’şar golle en fazla gol atan yerli oyuncular oldu.