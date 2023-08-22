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Spor

Pep Guardiola ameliyat edildi

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın sırtından ameliyat edildiği ve tecrübeli çalıştırıcının 4-16 eylül tarihlerindeki milli maç arasından sonra takımın başında yer alabileceği duyuruldu.

16:17 . 22/08/2023 Salı
AA
Guaridola'nın yokluğunda takımı yardımcısı çalıştıracak.

Guaridola'nın yokluğunda takımı yardımcısı çalıştıracak.

Manchester City Teknik Direktörü Guardiola, bir operasyon geçirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Pep Guardiola, bugün sırt probleminden dolayı rutin bir ameliyata alındı" denildi.


52 yaşındaki İspanyol teknik adamın son dönemde şiddetli sırt ağrısı çektiği belirtilerek, "Acil ameliyat için Barselona'ya uçtu ve operasyonu başarılı geçti. Pep artık Barselona'da iyileşip rehabilite edilecek" ifadeleri kullanıldı.


Guardiola'nın yokluğunda yardımcısı Juanma Lillo'nun takımın başında bulunacağı aktarıldı.​​​​​​​





#Manchester City
#Pep Guardiola
#Barselona
1 saat önce
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