Pepe ile anlaşma tamam

Pepe'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
Beşiktaş'ın dün akşam Fatih Karagümrük maçının oynandığı sıralarda sürpriz bir transfer haberi gündeme düştü.
Siyah-beyazlıların bonservisi Arsenal'de bulunan sağ kanat oyuncusu Pepe ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Nicolas Pepe ile el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Fildişi Sahilli yıldızın Arsenal'den bonservisini almasını bekliyor.
Geçen sezon kiralık oynadığı Nice ile Ligue 1'de 19 karşılaşmaya çıkan Pepe, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.