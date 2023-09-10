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Spor

Pepe resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, yıldız futbolcu Pepe ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 28 yaşındaki futbolcunun maliyeti de belli oldu.

14:38 . 10/09/2023 Sunday
Yeni Şafak
Pepe sağlık kontrolünden geçirildi.

Pepe sağlık kontrolünden geçirildi.

Bordo-mavili kulüp, Arsenal'dan ayrılan kanat oyuncusu Pepe'yi resmen kadrosuna kattı.


Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.


Pepe'nin 2023-2024 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alacağı ve 1 milyon 600 bin euro da imza parası ödeneceği açıklandı.


Pepe, 1 Ağustos 2019'da 80 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'den Arsenal'a transfer olmuştu. Geçen sezon kiralık olarak Fransız ekibi Nice'te forma giyen Pepe, 28 resmi maçta 8 gol ve 1 asistle oynamıştı.






#Trabzonspor
#Pepe
#Süper Lig
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