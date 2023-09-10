Pepe resmen Trabzonspor'da

Pepe sağlık kontrolünden geçirildi.
Bordo-mavili kulüp, Arsenal'dan ayrılan kanat oyuncusu Pepe'yi resmen kadrosuna kattı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Pepe'nin 2023-2024 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alacağı ve 1 milyon 600 bin euro da imza parası ödeneceği açıklandı.
Pepe, 1 Ağustos 2019'da 80 milyon euro bonservis bedeliyle Lille'den Arsenal'a transfer olmuştu. Geçen sezon kiralık olarak Fransız ekibi Nice'te forma giyen Pepe, 28 resmi maçta 8 gol ve 1 asistle oynamıştı.