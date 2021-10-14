Pereira çözüm arıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yardımcılarıyla birlikte takımın yediği gollerin ve rakiplere verilen gol pozisyonlarının analizini çıkardı. Sarı-lacivertli takımın oynadığı maçların kasetlerini izleyen Portekizli teknik adam görüntülü analizler yaparak, yapılan hatalarla ilgili bir dosya hazırladı. Pereira, hazırlattığı video analizleri takıma izlettirdi.

Portekizli çalıştırıcı yenilen gollerde sadece defans oyuncularının değil tüm takımın hatalı olduğunu, kanat beklerinden ve hücum hattından savunmaya yeteri kadar desteğin gelmediğini düşünüyor.

Orta alanın sağında ve solunda oynayan kanat beklerin hücuma katıldıktan sonra dönüşlerde eksik kaldığını ve defans dengesinin bozulduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, sağ ve sol kanat bekte forma giyen oyuncularından öncelikle savunma güvenliğini önde tutmalarını istedi.

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Takım boyu kısalacak

Teknik direktör Vitor Pereira, temel sorunun takım boyunun özellikle topsuz oyunda 60 metreyi bulması olduğunu belirtti. Portekizli çalıştırıcı, agresif ve baskılı futbol için bu mesafenin en az 40 metreye inmesi gerektiğini de ifade etti.

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