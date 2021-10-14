Spor Pereira çözüm arıyor
FUTBOL FUTBOL

Pereira çözüm arıyor

Süper Lig’de hafta sonu Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe’de Portekiz çalıştırıcı, geride kalan 8 haftada yenilen goller ile verilen pozisyonların analizini çıkartıp, oyunculara izlettirdi ve yapmaları gerekenleri tek tek anlattı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pereira çözüm arıyor
Vitor Pereira

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira yardımcılarıyla birlikte takımın yediği gollerin ve rakiplere verilen gol pozisyonlarının analizini çıkardı. Sarı-lacivertli takımın oynadığı maçların kasetlerini izleyen Portekizli teknik adam görüntülü analizler yaparak, yapılan hatalarla ilgili bir dosya hazırladı. Pereira, hazırlattığı video analizleri takıma izlettirdi.

Portekizli çalıştırıcı yenilen gollerde sadece defans oyuncularının değil tüm takımın hatalı olduğunu, kanat beklerinden ve hücum hattından savunmaya yeteri kadar desteğin gelmediğini düşünüyor.

Orta alanın sağında ve solunda oynayan kanat beklerin hücuma katıldıktan sonra dönüşlerde eksik kaldığını ve defans dengesinin bozulduğunu ifade eden Portekizli çalıştırıcı, sağ ve sol kanat bekte forma giyen oyuncularından öncelikle savunma güvenliğini önde tutmalarını istedi.

Takım boyu kısalacak

Teknik direktör Vitor Pereira, temel sorunun takım boyunun özellikle topsuz oyunda 60 metreyi bulması olduğunu belirtti. Portekizli çalıştırıcı, agresif ve baskılı futbol için bu mesafenin en az 40 metreye inmesi gerektiğini de ifade etti.

Michael Frey'den Fenerbahçe itirafı: Bedel ödedim
SPOR
Michael Frey'den Fenerbahçe itirafı: Bedel ödedim


İhtimaller kuvvetleniyor

İhtimaller kuvvetleniyor

​Samsung telefonlara Android 12 bu yıl sonuna gelebilir.
Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Beş ayda 300 bin ziyaretçi

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştı.
Meral Akşenerin bir tiyatrosu daha çöktü: Hükümeti eleştiren kişi İYİ Partili Orhan Senemoğlunun oğlu çıktı

14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Çavuşoğlu Taliban heyetiyle görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.