Spor Perotti "Terk edilmiş hissettim"
FUTBOL FUTBOL

Perotti: "Terk edilmiş hissettim"

Fenerbahçe’nin sakatlığı nedeniyle sözleşmesini feshettiği Diego Perotti, “Ne yazık ki tendonumun yırtılması sonrasında kulüpte kötü bir deneyim yaşadım. Fenerbahçe beni uzaklaştırdı” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Perotti: Terk edilmiş hissettim
Sarı-lacivertli formayla sadece 4 maça çıkabildi.

Fenerbahçe’nin sözleşmesini feshettiği Arjantinli oyuncu Diego Perotti sessizliğini bozdu.

Arjantin basınına açıklamada bulunan 33 yaşındaki futbolcu, “Ne yazık ki tendonumun yırtılması sonrasında kulüpte kötü bir deneyim yaşadım ve Fenerbahçe tarafından terk edilmiş hissettim. Fenerbahçe beni uzaklaştırdı. En iyisi sözleşmeyi feshetmekti” ifadelerini kullandı.

Kariyerinin sonuna geldikçe yaşadıklarını anlamının zor olduğunu vurgulayan Perotti, kendisiyle ilgilenmeyi bırakan arkadaşlarına da sitem etti.

Arjantinli futbolcu, eski kulübü Boca Juniors'tan kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini de ifade etti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Diego Perotti 🔟 (@die.perotti10)'in paylaştığı bir gönderi

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkati çeken şampiyonluk yorumu
SPOR
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için dikkati çeken şampiyonluk yorumu
Abone Ol Google News
Çocuklar için norovirüs uyarısı

Çocuklar için norovirüs uyarısı

Koronavirüsten daha kolay bulaşıyor: Belirtilerine dikkat!
Düdüklü tencere dehşeti

Düdüklü tencere dehşeti

​Yüzünde ve vücudunda derin yanıklar oluştu.
Tosuncuk ikinci kez hakim karşısında: Kimseye garanti gelir vaat etmedim

​Parasını alamayan kepçe operatörünün intikamı böyle kaydedildi.

Muhteşem keşif

Muhteşem keşif

​Malatya'da 250 tane bulundu: Tam 5 bin 621 yıllık

​143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

​Sakarya Zaferi'nin 100. yıl dönümünde Erdoğan'dan tarihi çıkış.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.