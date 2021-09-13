Perotti: "Terk edilmiş hissettim"

Fenerbahçe’nin sözleşmesini feshettiği Arjantinli oyuncu Diego Perotti sessizliğini bozdu.

Arjantin basınına açıklamada bulunan 33 yaşındaki futbolcu, “Ne yazık ki tendonumun yırtılması sonrasında kulüpte kötü bir deneyim yaşadım ve Fenerbahçe tarafından terk edilmiş hissettim. Fenerbahçe beni uzaklaştırdı. En iyisi sözleşmeyi feshetmekti” ifadelerini kullandı.

Kariyerinin sonuna geldikçe yaşadıklarını anlamının zor olduğunu vurgulayan Perotti, kendisiyle ilgilenmeyi bırakan arkadaşlarına da sitem etti.

Arjantinli futbolcu, eski kulübü Boca Juniors'tan kimsenin kendisiyle temasa geçmediğini de ifade etti.

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