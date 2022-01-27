Pesic'te sona doğru

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ün golcü ismi Aleksandar Pesic için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Sırp golcü için Fatih Karagümrük kulübüne 2 milyon euro bonservis bedeli ve Max Meyer’i sezon sonuna kadar kiralık önerdi. Meyer’in yıllık ücreti de Fenerbahçe tarafından ödenecek. Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe’den Kongolu stoper Tisserand’ı kiralık olarak isterken yıllık ücretinin de sarı-lacivertliler tarafından ödenmesini talep etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetime, Tisserand’ın satılabileceği raporunu verdi.

Kongolu stoper, Fransız kulübü St. Etienne’e transfer olmak isterken sarı-lacivertliler gelen teklifi kabul etmemişti. Tisserand ise Karagümrük’e sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe hem Pesic transferini bitirmek hem de yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

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Fatih Karagümrük, 14 Ocak’ta Braga’da oynayan stoper Raul Silva’ya resmi transfer teklifi yaptı. Fakat şu anda Silva transferi askıda. Tisserand’ın durumuna göre yol izlenecek.