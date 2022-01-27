Spor Pesicte sona doğru
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Pesic'te sona doğru

Kadroyu golcüyle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ün Sırp forveti Pesic için 2 milyon euro ve Meyer’i kiralık olarak önerdi. Meyer’in ücretini de sarı-lacivertliler ödeyecek. Karagümrük ise yıllık ücretinin ödenmesi koşuluyla Tisserand’ı istedi. Görüşmeler sürüyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pesicte sona doğru
Süper Lig'de 12 kez fileleri havalandıran Pesic, gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ün golcü ismi Aleksandar Pesic için görüşmelerini sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Sırp golcü için Fatih Karagümrük kulübüne 2 milyon euro bonservis bedeli ve Max Meyer’i sezon sonuna kadar kiralık önerdi. Meyer’in yıllık ücreti de Fenerbahçe tarafından ödenecek. Fatih Karagümrük ise Fenerbahçe’den Kongolu stoper Tisserand’ı kiralık olarak isterken yıllık ücretinin de sarı-lacivertliler tarafından ödenmesini talep etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetime, Tisserand’ın satılabileceği raporunu verdi.

Kongolu stoper, Fransız kulübü St. Etienne’e transfer olmak isterken sarı-lacivertliler gelen teklifi kabul etmemişti. Tisserand ise Karagümrük’e sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe hem Pesic transferini bitirmek hem de yabancı kontenjanında yer açmak istiyor.

Fatih Karagümrük, 14 Ocak’ta Braga’da oynayan stoper Raul Silva’ya resmi transfer teklifi yaptı. Fakat şu anda Silva transferi askıda. Tisserand’ın durumuna göre yol izlenecek.

Bozkırın ortasındaki vaha

Bozkırın ortasındaki vaha

Beyazlar ortasında görenler hayran kalıyor.
Doktor çiftinkanlı takı kavgası

Doktor çiftin
kanlı takı kavgası

​'Vur hepsini vur' diyen gelin ve babasının 8 yıl hapsi isteniyor.
Küresel enflasyondadikkat çeken artış

'Küresel enflasyonda
dikkat çeken artış'

​Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon mesaj.

​Ülkeye milyon dolarlar kazandırıyor.

Arkadaşı üzerine dezenfektan döküp ateşe vermişti.

​Bozulan yüzlerce İETT otobüsü ve kar küreme aracı trafiği kilitledi.

​Motokuryeden 'insanlık ölmemiş' dedirten hareket.

​Suriye'deki kamplarda insanlık dramı yaşanıyor.

Yasa çıktı, bakanlık yeni genelge ile açıkladı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde korku dolu gece.

​Kafesi parçalayıp başka bir köpeği boğarak öldürdü.

​Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.