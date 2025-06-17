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Petkimspor'un gözü Avrupa'da

Petkimspor'un gözü Avrupa'da

12:1217/06/2025, Salı
DHA
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Aliağa Petkimspor'da kadro yenilenecek.
Aliağa Petkimspor'da kadro yenilenecek.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi antrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren Aliağa Petkimspor, Avrupa arenası için beklemede kaldı.

Geçen sezon tarihinde ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Petkimspor, Avrupa kupaları konusunda ligi üst sırada bitiren rakiplerinin kararını ve FIBA'nın davetini bekliyor.


Ligde normal sezonu 11'inci sırada bitirerek play-In oynama fırsatını kaçıran Petkimspor, Avrupa için davetiye almayı bekleyecek.


Lig sıralaması nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi zor olan Petkim, FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) için ise kararsız. Kadrosunu önemli oranda yenileyip yeni yabancılar alacak Aliağa ekibinde transfer, yeni haftada hız kazanacak.







#Aliağa Petkimspor
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