PFDK kararları sonrası Trabzonspor'dan tepki

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı. Trabzonspor Kulübü, disiplin cezaları açıklandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin cezalarını açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 3, Fred 3 ve Mert Hakan Yandaş 1 maç ceza alırken bu üç isim yarın oynanacak Trabzonspor maçında takımının yanında olacak. 4 maç ceza alan yardımcı antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic maçı tribünden takip edecek.
Saldırı maddesinden sevk edilen Jose Mourinho ile Mert Hakan Yandaş'ın en az beş maç ceza almaları bekleniyordu.