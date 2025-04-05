PFDK kararları sonrası Trabzonspor'dan tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho 3, Fred 3 ve Mert Hakan Yandaş 1 maç ceza alırken bu üç isim yarın oynanacak Trabzonspor maçında takımının yanında olacak. 4 maç ceza alan yardımcı antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic maçı tribünden takip edecek.