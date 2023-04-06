PFDK'dan Ahmet Nur Çebi'ye ceza

1- TRABZONSPOR A.Ş.

’nin, 01.04.2023 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT TRİBÜNÜ J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,