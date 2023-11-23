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Spor

PFDK’dan Ali Koç ve Dursun Özbek’e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 90 gün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Ali Koç 700 bin TL ceza alırken, Dursun Özbek’e ise 350 bin TL ceza verildiğini açıkladı.

22:30 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 22:33 - 23/11/2023 Perşembe
DHA
İki kulüp başkanına para ve hak mahrumiyeti cezası.

İki kulüp başkanına para ve hak mahrumiyeti cezası.

PFDK, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 90 gün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.


Ayrıca Ali Koç 700 bin TL ceza alırken, Dursun Özbek’e ise 350 bin TL ceza verildiğini açıkladı.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun almış olduğu kararlar şu şekilde:

“1- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL para cezası ile cezalandırılması,


Fenerbahçe A.Ş. başkanına, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,


Fenerbahçe A.Ş. başkanına, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,


2- Galatasaray A.Ş.’nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması,


Galatasaray A.Ş. başkanı Dursun Aydın Özbek’in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 gün Hak Mahrumiyeti ve 350.000.-TL Para Cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir”






#TFF
#Fenerbahçe Başkanı
#Galatasaray Başkanı
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