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Spor

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sportif Ekipman Talimatı'nda uyulmadığı gerekçesiyle ihtar cezası verildiğini açıkladı.

17:27 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Profesyonu Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.


Alınan karar doğrultusunda Fenerbahçe'ye Ziraat Türkiye Kupası finalinde Sportif Ekipman Talimatı'nda uyulmadığı gerekçesiyle ihtar cezası verildiği belirtilildi.


Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.06.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 2022-2023 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 7/6. maddesi ve Sportif Ekipman Talimatının 16. maddesine aykırı eylemleri nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

#Fenerbahçe
#PFDK
#ceza
32 dakika önce
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