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PFDK'dan iki isme birer maç ceza

PFDK'dan iki isme birer maç ceza

16:0721/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
AA
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İzzet Çelik bu sezon Adana Demirspor formasıyla 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
İzzet Çelik bu sezon Adana Demirspor formasıyla 11 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor forması giyen İzzet Çelik ve MKE Ankaragücü oyuncusu Gökhan İpek'e birer maç men cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı.


Kurul yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yaptığı ciddi faul sebebiyle Adana Demirspor futbolcusu İzzet Çelik'e 1 resmi müsabakadan men cezası verildiğini belirtti.


Disiplin kurulu ayrıca MKE Ankaragücü forması giyen Gökhan İpek'e de Ziraat Türkiye Kupası'nda Menemen FK ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle 1 resmi müsabakadan men ve 29 bin 250 lira para cezası verildiğini duyurdu.






#PFDK
#Türkiye Kupası
#Adana Demirspor
#Kırklarelispor

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