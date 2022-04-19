Pique: "Saklayacak bir şeyim yok"

Barcelona'nın tecrübeli stoper Gerard Pique, Twitch hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında, hakkındaki komisyon iddialarına açıklık getirdi.
Pique, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- "Onlara bu konuyu umursamadığımı söyledim. Hiçbir şeyden saklanmak zorunda değilim. Tamamen yasal bir şeyden bahsediyoruz. İnsanlar bu konu hakkında çıkar çatışması olup olmayacağı hakkında şüphe duyabilirler. Yaptığım şey yasaldı. Yasal olmayan şey, özel konuşmaları yayımlamaktır. Bu, kötü niyetli bir sızıntı. Bazı sesler, haber oluşturmak için bağlamından kopartılıyor. Bu konunun sahada olanlarla ilgili hiçbir ilgisi yok. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu için bir fırsat getirdim."