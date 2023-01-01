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Spor
Pirlo'dan tepki: Basın toplantısına katılmadı
Fatih Karagümrük’te teknik direktör Andrea Pirlo, basın toplantısına katılmazken, flaş röportaja da oyuncu verilmedi.
18:23 . 18/01/2023 Çarşamba
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Pirlo basın toplantısına katılmadı

Pirlo basın toplantısına katılmadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Başakşehir arasındaki mücadelenin normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada seri penaltı atışlarına gidildi. Başakşehir, penaltı atışlarında 5-3 üstünlük kurarak adını çeyrek finale yazdırdı. Mücadelede uzatma bölümünde verilen penaltıya tepki gösteren Fatih Karagümrük, penaltı atışlarında ise kalecileri Viviano'nun kurtardığı penaltının tekrarlanma kararıyla tepkisini artırdı.

Basın toplantısına katılmadılar

Karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrük Kulübü’nden alınan bilgiye göre; uzun süredir yaşanan hakem hatalarına tepki olarak basın toplantısı ve flaş röportajlara katılmama kararı alındığı öğrenildi.

Öte yandan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular, soyunma odası koridorlarında mücadelenin hakemi Mert Güzenge’yi alkışlayarak protesto etti.

#Pirlo
#Fatih Karagümrük
#Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce
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Pirlo'dan tepki: Basın toplantısına katılmadı
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