Pirlo'nun bileği bükülmüyor

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, son 2 maçta hanesine 6 puan yazdırdı.

Ligde son mağlubiyetini 25 Aralık 2022'de Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, 2023 yılında ise rakipleriyle yaptığı 7 karşılaşmada yenilmedi.