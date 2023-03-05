Pirlo'nun bileği bükülmüyor

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo
Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, son 2 maçta hanesine 6 puan yazdırdı.
Ligde son mağlubiyetini 25 Aralık 2022'de Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, 2023 yılında ise rakipleriyle yaptığı 7 karşılaşmada yenilmedi.
Son 8 lig maçında Trabzonspor, Kayserispor, Ankaragücü ve Sivasspor'a üstünlük kuran Andrea Pirlo’nun ekibi; Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ile Beşiktaş maçlarından da birer puanla ayrıldı.