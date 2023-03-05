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Spor

Pirlo'nun bileği bükülmüyor

Sivasspor'u 4-3 yenerek puanını 29 yapan Fatih Karagümrük, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

12:08 . 5/03/2023 Sunday
AA
Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo

Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 4-3’lük galibiyetle ayrılan Fatih Karagümrük, son 2 maçta hanesine 6 puan yazdırdı.


Ligde son mağlubiyetini 25 Aralık 2022'de Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, 2023 yılında ise rakipleriyle yaptığı 7 karşılaşmada yenilmedi.


Son 8 lig maçında Trabzonspor, Kayserispor, Ankaragücü ve Sivasspor'a üstünlük kuran Andrea Pirlo’nun ekibi; Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ile Beşiktaş maçlarından da birer puanla ayrıldı.








#Fatih Karagümrük
#Andrea Pirlo
#Süper Lig
1 saat önce
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Pirlo'nun bileği bükülmüyor
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