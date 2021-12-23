Pjanic: "Beşiktaş'ta kalıyorum"

Beşiktaş’ın sezon başında İspanya’nın Barcelona takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Boşnak oyuncu, devre arasında Barcelona’ya geri dönme durumunun olup olmamasıyla ilgili olarak, “Kendimi daha iyi hissediyorum, sakatlıktan döndüm. Takımın bana ihtiyacı vardı, bu yüzden normalden daha erken döndüm. Daha iyiye gidiyorum, öz güvenim de daha iyiye gidiyor. Şu an takımımızın özgüveni yerine gelmeye başladı. Burada mutluyum. Sezon sonuna kadar buradayım. Buradaki güzel ortamı bırakmak istemiyorum. Sezon sonuna kadar, en az Haziran ayına kadar buradayım. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama burada olmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.

"6 numarada daha iyiyim"

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Siyah-beyazlı takımın teknik sorumluluğunu üstlenen Önder Karaveli ile iyi iletişimleri olduğunu belirten Pjanic, “Hocamız beni iyi tanıyor. 6 numarada oynamayı seviyorum, bu pozisyonda kendimi daha rahat hissediyorum. Hocamız da bunu biliyor. Bu pozisyonda topa daha fazla dokunuyorum” dedi.

"En organize takım Trabzonspor"

Türkiye’deki futbolu değerlendiren yıldız futbolcu, “Avrupa’ya kıyasla taktiksel olarak daha az organize olduğunu söyleyebilirim. Ligde Trabzonspor, iyi bir organizasyona sahip, bu yüzden liderler. Bizim eksikliğini çektiğimiz de buydu. Organizasyonu iyi yapan takımlar genelde şampiyon olur” diye konuştu.

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