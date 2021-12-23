Spor Pjanic "Beşiktaşta kalıyorum"
FUTBOL FUTBOL

Pjanic: "Beşiktaş'ta kalıyorum"

Siyah-beyazlıların, sezon başında İspanyol ekibi Barcelona’dan kiraladığı ve devre arasında İspanya’ya dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Pjanic net konuştu. Boşnak oyuncu, “Burada mutluyum. En az sezon sonuna kadar buradayım. Buradaki güzel ortamı bırakmak istemiyorum” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Pjanic: Beşiktaşta kalıyorum
Yıldız futbolcu basın mensuplarına 'kartal' pozu verdi.

Beşiktaş’ın sezon başında İspanya’nın Barcelona takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Boşnak oyuncu, devre arasında Barcelona’ya geri dönme durumunun olup olmamasıyla ilgili olarak, “Kendimi daha iyi hissediyorum, sakatlıktan döndüm. Takımın bana ihtiyacı vardı, bu yüzden normalden daha erken döndüm. Daha iyiye gidiyorum, öz güvenim de daha iyiye gidiyor. Şu an takımımızın özgüveni yerine gelmeye başladı. Burada mutluyum. Sezon sonuna kadar buradayım. Buradaki güzel ortamı bırakmak istemiyorum. Sezon sonuna kadar, en az Haziran ayına kadar buradayım. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama burada olmaktan mutluyum” ifadelerini kullandı.

"6 numarada daha iyiyim"

Siyah-beyazlı takımın teknik sorumluluğunu üstlenen Önder Karaveli ile iyi iletişimleri olduğunu belirten Pjanic, “Hocamız beni iyi tanıyor. 6 numarada oynamayı seviyorum, bu pozisyonda kendimi daha rahat hissediyorum. Hocamız da bunu biliyor. Bu pozisyonda topa daha fazla dokunuyorum” dedi.

"En organize takım Trabzonspor"

Türkiye’deki futbolu değerlendiren yıldız futbolcu, “Avrupa’ya kıyasla taktiksel olarak daha az organize olduğunu söyleyebilirim. Ligde Trabzonspor, iyi bir organizasyona sahip, bu yüzden liderler. Bizim eksikliğini çektiğimiz de buydu. Organizasyonu iyi yapan takımlar genelde şampiyon olur” diye konuştu.

Beşiktaş'ta yönetimin gözü Önder Karaveli'de
SPOR
Beşiktaş'ta yönetimin gözü Önder Karaveli'de


Dolardadüşüş sürüyor

Dolarda
düşüş sürüyor

​Yeni güne 12 liranın altında başladı.
Konyada feci kaza

Konya'da feci kaza

​Kamyonetin kasasındaki anne ve kızı hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor.
Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi
'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'

'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'

Bakan Muş'tan denetim ve fiyat açıklaması

​Türkiye'nin beklediği Kovid-19 aşısı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı.

​Yurt genelinde kar esareti sürüyor.

​İzmir'de iki depoda 10 ton ele geçirildi.

​Dört yaşındaki çocuk ağır yaralandı, çığlıklara komşulara yetişti.

​Trabzon kar altında: Uçuşlar iptal oldu, okullar tatil edildi.

​'Yapmazsak emekler boşa gider, aç kalırız.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kur korumalı TL vadeli mevduatı” sistemi amacına ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.